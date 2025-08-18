Rohkem infot PSI

TridentDAO logo

TridentDAO hind (PSI)

Loendis mitteolevad

1 PSI/USD reaalajas hind:

$0.00388182
$0.00388182$0.00388182
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
TridentDAO (PSI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:50:26 (UTC+8)

TridentDAO (PSI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00387586
$ 0.00387586$ 0.00387586
24 h madal
$ 0.00405556
$ 0.00405556$ 0.00405556
24 h kõrge

$ 0.00387586
$ 0.00387586$ 0.00387586

$ 0.00405556
$ 0.00405556$ 0.00405556

$ 9.27
$ 9.27$ 9.27

$ 0.00180134
$ 0.00180134$ 0.00180134

-0.02%

-4.28%

+19.37%

+19.37%

TridentDAO (PSI) reaalajas hind on $0.00388182. Viimase 24 tunni jooksul PSI kaubeldud madalaim $ 0.00387586 ja kõrgeim $ 0.00405556 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.27 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00180134.

Lüliajalise tootluse osas on PSI muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -4.28% 24 tunni vältel +19.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TridentDAO (PSI) – turuteave

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

--
----

$ 36.66K
$ 36.66K$ 36.66K

2.10M
2.10M 2.10M

9,440,815.0
9,440,815.0 9,440,815.0

TridentDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 8.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PSI ringlev varu on 2.10M, mille koguvaru on 9440815.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.66K.

TridentDAO (PSI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TridentDAO ja USD hinnamuutus $ -0.00017373465939222.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TridentDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0010438411.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TridentDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0000820997.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TridentDAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00017373465939222-4.28%
30 päeva$ +0.0010438411+26.89%
60 päeva$ +0.0000820997+2.11%
90 päeva$ 0--

Mis on TridentDAO (PSI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TridentDAO (PSI) allikas

Ametlik veebisait

TridentDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on TridentDAO (PSI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TridentDAO (PSI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TridentDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TridentDAO hinna ennustust kohe!

PSI kohalike valuutade suhtes

TridentDAO (PSI) tokenoomika

TridentDAO (PSI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TridentDAO (PSI) kohta

Kui palju on TridentDAO (PSI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSI hind USD on 0.00388182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSI/USD hind?
Praegune hind PSI/USD on $ 0.00388182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TridentDAO turukapitalisatsioon?
PSI turukapitalisatsioon on $ 8.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSI ringlev varu?
PSI ringlev varu on 2.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSI (ATH) hind?
PSI saavutab ATH hinna summas 9.27 USD.
Mis oli kõigi aegade PSI madalaim (ATL) hind?
PSI nägi ATL hinda summas 0.00180134 USD.
Milline on PSI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSI kauplemismaht on -- USD.
Kas PSI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.