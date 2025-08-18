Mis on Triad (TRD)

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

Üksuse Triad (TRD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Triad (TRD) tokenoomika

Triad (TRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Triad (TRD) kohta Kui palju on Triad (TRD) tänapäeval väärt? Reaalajas TRD hind USD on 0.03154667 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRD/USD hind? $ 0.03154667 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Triad turukapitalisatsioon? TRD turukapitalisatsioon on $ 357.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRD ringlev varu? TRD ringlev varu on 11.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRD (ATH) hind? TRD saavutab ATH hinna summas 0.295176 USD . Mis oli kõigi aegade TRD madalaim (ATL) hind? TRD nägi ATL hinda summas 0.02788908 USD . Milline on TRD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRD kauplemismaht on -- USD . Kas TRD sel aastal kõrgemale ka suundub? TRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRD hinna ennustust

