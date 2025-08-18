Rohkem infot TRD

Triad hind (TRD)

1 TRD/USD reaalajas hind:

$0.03154667
$0.03154667
-4.30%1D
Triad (TRD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:22:47 (UTC+8)

Triad (TRD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.06%

-4.32%

-4.19%

-4.19%

Triad (TRD) reaalajas hind on $0.03154667. Viimase 24 tunni jooksul TRD kaubeldud madalaim $ 0.03131337 ja kõrgeim $ 0.03327963 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.295176 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02788908.

Lüliajalise tootluse osas on TRD muutunud -1.06% viimase tunni jooksul, -4.32% 24 tunni vältel -4.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Triad (TRD) – turuteave

--
----

Triad praegune turukapitalisatsioon on $ 357.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRD ringlev varu on 11.30M, mille koguvaru on 17527690.254672. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 554.97K.

Triad (TRD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Triad ja USD hinnamuutus $ -0.00142454125192905.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Triad ja USD hinnamuutus $ -0.0036657861.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Triad ja USD hinnamuutus $ -0.0081652908.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Triad ja USD hinnamuutus $ -0.02918020016659039.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00142454125192905-4.32%
30 päeva$ -0.0036657861-11.62%
60 päeva$ -0.0081652908-25.88%
90 päeva$ -0.02918020016659039-48.05%

Mis on Triad (TRD)

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Triad (TRD) allikas

Ametlik veebisait

Triad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Triad (TRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Triad (TRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Triad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Triad hinna ennustust kohe!

TRD kohalike valuutade suhtes

Triad (TRD) tokenoomika

Triad (TRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Triad (TRD) kohta

Kui palju on Triad (TRD) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRD hind USD on 0.03154667 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRD/USD hind?
Praegune hind TRD/USD on $ 0.03154667. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Triad turukapitalisatsioon?
TRD turukapitalisatsioon on $ 357.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRD ringlev varu?
TRD ringlev varu on 11.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRD (ATH) hind?
TRD saavutab ATH hinna summas 0.295176 USD.
Mis oli kõigi aegade TRD madalaim (ATL) hind?
TRD nägi ATL hinda summas 0.02788908 USD.
Milline on TRD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRD kauplemismaht on -- USD.
Kas TRD sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:22:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.