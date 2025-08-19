Rohkem infot TRDX

Trendix logo

Trendix hind (TRDX)

Loendis mitteolevad

1 TRDX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Trendix (TRDX) reaalajas hinnagraafik
Trendix (TRDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04319225
$ 0.04319225$ 0.04319225

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.50%

+7.50%

Trendix (TRDX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04319225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRDX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trendix (TRDX) – turuteave

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

--
----

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

100.00M
100.00M 100.00M

99,997,814.29318345
99,997,814.29318345 99,997,814.29318345

Trendix praegune turukapitalisatsioon on $ 2.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRDX ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99997814.29318345. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.79K.

Trendix (TRDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Trendix ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Trendix ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Trendix ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Trendix ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-10.30%
60 päeva$ 0-8.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Trendix (TRDX)

Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.

Üksuse Trendix (TRDX) allikas

Trendix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trendix (TRDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trendix (TRDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trendix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Trendix (TRDX) tokenoomika

Trendix (TRDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trendix (TRDX) kohta

Kui palju on Trendix (TRDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRDX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRDX/USD hind?
Praegune hind TRDX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trendix turukapitalisatsioon?
TRDX turukapitalisatsioon on $ 2.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRDX ringlev varu?
TRDX ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRDX (ATH) hind?
TRDX saavutab ATH hinna summas 0.04319225 USD.
Mis oli kõigi aegade TRDX madalaim (ATL) hind?
TRDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRDX kauplemismaht on -- USD.
Kas TRDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRDX hinna ennustust.
