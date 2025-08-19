Mis on Trendix (TRDX)

Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Trendix (TRDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trendix (TRDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Trendix (TRDX) tokenoomika

Trendix (TRDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trendix (TRDX) kohta Kui palju on Trendix (TRDX) tänapäeval väärt? Reaalajas TRDX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRDX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Trendix turukapitalisatsioon? TRDX turukapitalisatsioon on $ 2.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRDX ringlev varu? TRDX ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRDX (ATH) hind? TRDX saavutab ATH hinna summas 0.04319225 USD . Mis oli kõigi aegade TRDX madalaim (ATL) hind? TRDX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TRDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRDX kauplemismaht on -- USD . Kas TRDX sel aastal kõrgemale ka suundub? TRDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRDX hinna ennustust

