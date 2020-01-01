TrenchBuddy (TRENCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrenchBuddy (TRENCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrenchBuddy (TRENCH) teave Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: Token comments and ring visualizations.

Network parameters adjusted for Solana compatibility.

Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Ametlik veebisait: https://trenchbuddy.io/ Ostke TRENCH kohe!

TrenchBuddy (TRENCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrenchBuddy (TRENCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 379.80K $ 379.80K $ 379.80K Koguvaru: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Ringlev varu: $ 962.80M $ 962.80M $ 962.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 393.68K $ 393.68K $ 393.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01150304 $ 0.01150304 $ 0.01150304 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00039447 $ 0.00039447 $ 0.00039447 Lisateave TrenchBuddy (TRENCH) hinna kohta

TrenchBuddy (TRENCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrenchBuddy (TRENCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRENCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRENCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRENCH tokeni tokenoomikat, avastage TRENCH tokeni reaalajas hinda!

TRENCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRENCH võiks suunduda? Meie TRENCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRENCH tokeni hinna ennustust kohe!

