TrenchBuddy hind (TRENCH)

Loendis mitteolevad

1 TRENCH/USD reaalajas hind:

$0.0003967
$0.0003967
-7.00%1D
USD
TrenchBuddy (TRENCH) reaalajas hinnagraafik
TrenchBuddy (TRENCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01150304
$ 0.01150304

$ 0
$ 0

-1.32%

-7.07%

-13.17%

-13.17%

TrenchBuddy (TRENCH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRENCH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRENCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01150304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRENCH muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, -7.07% 24 tunni vältel -13.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrenchBuddy (TRENCH) – turuteave

$ 382.13K
$ 382.13K

--
--

$ 396.10K
$ 396.10K

962.80M
962.80M

997,997,698.302794
997,997,698.302794

TrenchBuddy praegune turukapitalisatsioon on $ 382.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRENCH ringlev varu on 962.80M, mille koguvaru on 997997698.302794. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 396.10K.

TrenchBuddy (TRENCH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TrenchBuddy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TrenchBuddy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TrenchBuddy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TrenchBuddy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.07%
30 päeva$ 0-32.59%
60 päeva$ 0-45.72%
90 päeva$ 0--

Mis on TrenchBuddy (TRENCH)

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TrenchBuddy (TRENCH) allikas

Ametlik veebisait

TrenchBuddy hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrenchBuddy (TRENCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrenchBuddy (TRENCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrenchBuddy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrenchBuddy hinna ennustust kohe!

TRENCH kohalike valuutade suhtes

TrenchBuddy (TRENCH) tokenoomika

TrenchBuddy (TRENCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRENCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrenchBuddy (TRENCH) kohta

Kui palju on TrenchBuddy (TRENCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRENCH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRENCH/USD hind?
Praegune hind TRENCH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrenchBuddy turukapitalisatsioon?
TRENCH turukapitalisatsioon on $ 382.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRENCH ringlev varu?
TRENCH ringlev varu on 962.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRENCH (ATH) hind?
TRENCH saavutab ATH hinna summas 0.01150304 USD.
Mis oli kõigi aegade TRENCH madalaim (ATL) hind?
TRENCH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRENCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRENCH kauplemismaht on -- USD.
Kas TRENCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRENCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRENCH hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.