TrenchAI (TRENCHAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrenchAI (TRENCHAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrenchAI (TRENCHAI) teave Automated meme coin sniper & trading tool. Evolving with every trade. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/AaWVpk6eZbgBfVbq1UfXw3EXBmAvw4QXov1xHuG7pump Ostke TRENCHAI kohe!

TrenchAI (TRENCHAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrenchAI (TRENCHAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 228.61K $ 228.61K $ 228.61K Koguvaru: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Ringlev varu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 228.61K $ 228.61K $ 228.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01249511 $ 0.01249511 $ 0.01249511 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023131 $ 0.00023131 $ 0.00023131 Lisateave TrenchAI (TRENCHAI) hinna kohta

TrenchAI (TRENCHAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrenchAI (TRENCHAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRENCHAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRENCHAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRENCHAI tokeni tokenoomikat, avastage TRENCHAI tokeni reaalajas hinda!

TRENCHAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRENCHAI võiks suunduda? Meie TRENCHAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRENCHAI tokeni hinna ennustust kohe!

