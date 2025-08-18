Rohkem infot TRENCHAI

TrenchAI hind (TRENCHAI)

Loendis mitteolevad

1 TRENCHAI/USD reaalajas hind:

$0.00022902
$0.00022902$0.00022902
-10.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
TrenchAI (TRENCHAI) reaalajas hinnagraafik
TrenchAI (TRENCHAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01249511
$ 0.01249511$ 0.01249511

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-10.34%

-11.63%

-11.63%

TrenchAI (TRENCHAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRENCHAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRENCHAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01249511 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRENCHAI muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -10.34% 24 tunni vältel -11.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrenchAI (TRENCHAI) – turuteave

$ 227.77K
$ 227.77K$ 227.77K

--
----

$ 227.77K
$ 227.77K$ 227.77K

999.60M
999.60M 999.60M

999,599,371.180403
999,599,371.180403 999,599,371.180403

TrenchAI praegune turukapitalisatsioon on $ 227.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRENCHAI ringlev varu on 999.60M, mille koguvaru on 999599371.180403. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 227.77K.

TrenchAI (TRENCHAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TrenchAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TrenchAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TrenchAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TrenchAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.34%
30 päeva$ 0+11.94%
60 päeva$ 0-10.89%
90 päeva$ 0--

Mis on TrenchAI (TRENCHAI)

Automated meme coin sniper & trading tool. Evolving with every trade.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TrenchAI (TRENCHAI) allikas

Ametlik veebisait

TrenchAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrenchAI (TRENCHAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrenchAI (TRENCHAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrenchAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrenchAI hinna ennustust kohe!

TRENCHAI kohalike valuutade suhtes

TrenchAI (TRENCHAI) tokenoomika

TrenchAI (TRENCHAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRENCHAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrenchAI (TRENCHAI) kohta

Kui palju on TrenchAI (TRENCHAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRENCHAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRENCHAI/USD hind?
Praegune hind TRENCHAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrenchAI turukapitalisatsioon?
TRENCHAI turukapitalisatsioon on $ 227.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRENCHAI ringlev varu?
TRENCHAI ringlev varu on 999.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRENCHAI (ATH) hind?
TRENCHAI saavutab ATH hinna summas 0.01249511 USD.
Mis oli kõigi aegade TRENCHAI madalaim (ATL) hind?
TRENCHAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRENCHAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRENCHAI kauplemismaht on -- USD.
Kas TRENCHAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRENCHAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRENCHAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.