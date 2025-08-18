Rohkem infot TETH

Treehouse ETH hind (TETH)

Treehouse ETH (TETH) reaalajas hinnagraafik
Treehouse ETH (TETH) hinna teave (USD)

Treehouse ETH (TETH) reaalajas hind on $5,191.73. Viimase 24 tunni jooksul TETH kaubeldud madalaim $ 5,189.24 ja kõrgeim $ 5,527.14 näitab aktiivset turu volatiivsust. TETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,793.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,683.91.

Lüliajalise tootluse osas on TETH muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel -0.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Treehouse ETH (TETH) – turuteave

Treehouse ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 399.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TETH ringlev varu on 76.99K, mille koguvaru on 76987.77788099583. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 399.78M.

Treehouse ETH (TETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Treehouse ETH ja USD hinnamuutus $ -204.380134796038.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Treehouse ETH ja USD hinnamuutus $ +1,068.7300806520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Treehouse ETH ja USD hinnamuutus $ +3,679.3785318270.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Treehouse ETH ja USD hinnamuutus $ +2,109.2413374410403.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -204.380134796038-3.78%
30 päeva$ +1,068.7300806520+20.59%
60 päeva$ +3,679.3785318270+70.87%
90 päeva$ +2,109.2413374410403+68.43%

Mis on Treehouse ETH (TETH)

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

Treehouse ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Treehouse ETH (TETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Treehouse ETH (TETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Treehouse ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Treehouse ETH hinna ennustust kohe!

TETH kohalike valuutade suhtes

Treehouse ETH (TETH) tokenoomika

Treehouse ETH (TETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Treehouse ETH (TETH) kohta

Kui palju on Treehouse ETH (TETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas TETH hind USD on 5,191.73 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TETH/USD hind?
Praegune hind TETH/USD on $ 5,191.73. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Treehouse ETH turukapitalisatsioon?
TETH turukapitalisatsioon on $ 399.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TETH ringlev varu?
TETH ringlev varu on 76.99K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TETH (ATH) hind?
TETH saavutab ATH hinna summas 5,793.11 USD.
Mis oli kõigi aegade TETH madalaim (ATL) hind?
TETH nägi ATL hinda summas 1,683.91 USD.
Milline on TETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TETH kauplemismaht on -- USD.
Kas TETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
TETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:53:24 (UTC+8)

