TRDGtoken (TRDG) tokenoomika
TRDGtoken (TRDG) teave
$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles!
$TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks.
$TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed.
Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!
TRDGtoken (TRDG) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage TRDGtoken (TRDG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
TRDGtoken (TRDG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
TRDGtoken (TRDG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TRDG tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TRDG tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TRDG tokeni tokenoomikat, avastage TRDG tokeni reaalajas hinda!
TRDG – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu TRDG võiks suunduda? Meie TRDG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.