Mis on TRDGtoken (TRDG)

$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!

Üksuse TRDGtoken (TRDG) allikas Ametlik veebisait

TRDGtoken (TRDG) tokenoomika

TRDGtoken (TRDG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRDG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRDGtoken (TRDG) kohta Kui palju on TRDGtoken (TRDG) tänapäeval väärt? Reaalajas TRDG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRDG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRDG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TRDGtoken turukapitalisatsioon? TRDG turukapitalisatsioon on $ 225.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRDG ringlev varu? TRDG ringlev varu on 31,800.37T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRDG (ATH) hind? TRDG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TRDG madalaim (ATL) hind? TRDG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TRDG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRDG kauplemismaht on -- USD . Kas TRDG sel aastal kõrgemale ka suundub? TRDG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRDG hinna ennustust

