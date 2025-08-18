Transhuman Coin hind (THC)
-0.32%
-0.87%
+1.41%
+1.41%
Transhuman Coin (THC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul THC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. THCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00158293 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on THC muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.87% 24 tunni vältel +1.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Transhuman Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 626.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THC ringlev varu on 6.83B, mille koguvaru on 6829391548.890873. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 626.05K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Transhuman Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Transhuman Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Transhuman Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Transhuman Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.87%
|30 päeva
|$ 0
|+9.63%
|60 päeva
|$ 0
|+20.30%
|90 päeva
|$ 0
|--
Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science. Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption. Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility.
