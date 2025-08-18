Rohkem infot SLICE

SLICE Hinnainfo

SLICE Ametlik veebisait

SLICE Tokenoomika

SLICE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tranche Finance logo

Tranche Finance hind (SLICE)

Loendis mitteolevad

1 SLICE/USD reaalajas hind:

$0.0499811
$0.0499811$0.0499811
-4.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Tranche Finance (SLICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:22:06 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04975768
$ 0.04975768$ 0.04975768
24 h madal
$ 0.052451
$ 0.052451$ 0.052451
24 h kõrge

$ 0.04975768
$ 0.04975768$ 0.04975768

$ 0.052451
$ 0.052451$ 0.052451

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.01832946
$ 0.01832946$ 0.01832946

-2.45%

-4.33%

+3.20%

+3.20%

Tranche Finance (SLICE) reaalajas hind on $0.04997656. Viimase 24 tunni jooksul SLICE kaubeldud madalaim $ 0.04975768 ja kõrgeim $ 0.052451 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01832946.

Lüliajalise tootluse osas on SLICE muutunud -2.45% viimase tunni jooksul, -4.33% 24 tunni vältel +3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tranche Finance (SLICE) – turuteave

$ 870.69K
$ 870.69K$ 870.69K

--
----

$ 999.69K
$ 999.69K$ 999.69K

17.42M
17.42M 17.42M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Tranche Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 870.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLICE ringlev varu on 17.42M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 999.69K.

Tranche Finance (SLICE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tranche Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0022632399556082.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tranche Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0073904487.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tranche Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0266285406.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tranche Finance ja USD hinnamuutus $ +0.021609149160818752.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0022632399556082-4.33%
30 päeva$ +0.0073904487+14.79%
60 päeva$ +0.0266285406+53.28%
90 päeva$ +0.021609149160818752+76.18%

Mis on Tranche Finance (SLICE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tranche Finance (SLICE) allikas

Ametlik veebisait

Tranche Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tranche Finance (SLICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tranche Finance (SLICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tranche Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tranche Finance hinna ennustust kohe!

SLICE kohalike valuutade suhtes

Tranche Finance (SLICE) tokenoomika

Tranche Finance (SLICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tranche Finance (SLICE) kohta

Kui palju on Tranche Finance (SLICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLICE hind USD on 0.04997656 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLICE/USD hind?
Praegune hind SLICE/USD on $ 0.04997656. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tranche Finance turukapitalisatsioon?
SLICE turukapitalisatsioon on $ 870.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLICE ringlev varu?
SLICE ringlev varu on 17.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLICE (ATH) hind?
SLICE saavutab ATH hinna summas 1.79 USD.
Mis oli kõigi aegade SLICE madalaim (ATL) hind?
SLICE nägi ATL hinda summas 0.01832946 USD.
Milline on SLICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLICE kauplemismaht on -- USD.
Kas SLICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLICE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:22:06 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.