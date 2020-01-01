Tralalero Tralala (TRALALERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tralalero Tralala (TRALALERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tralalero Tralala (TRALALERO) teave Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Ametlik veebisait: https://tralalero.webby.fun/ Valge raamat: https://tralalero.webby.fun/ Ostke TRALALERO kohe!

Tralalero Tralala (TRALALERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tralalero Tralala (TRALALERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.57K $ 121.57K $ 121.57K Koguvaru: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Ringlev varu: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.57K $ 121.57K $ 121.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00082332 $ 0.00082332 $ 0.00082332 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006241 $ 0.00006241 $ 0.00006241 Praegune hind: $ 0.00012147 $ 0.00012147 $ 0.00012147 Lisateave Tralalero Tralala (TRALALERO) hinna kohta

Tralalero Tralala (TRALALERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tralalero Tralala (TRALALERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRALALERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRALALERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRALALERO tokeni tokenoomikat, avastage TRALALERO tokeni reaalajas hinda!

TRALALERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRALALERO võiks suunduda? Meie TRALALERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRALALERO tokeni hinna ennustust kohe!

