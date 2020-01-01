TrainingDietMax (TDM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrainingDietMax (TDM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrainingDietMax (TDM) teave TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Ametlik veebisait: https://en.trainingdietmax.com/ Ostke TDM kohe!

TrainingDietMax (TDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrainingDietMax (TDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.13K $ 95.13K $ 95.13K Koguvaru: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M Ringlev varu: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.13K $ 95.13K $ 95.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.302242 $ 0.302242 $ 0.302242 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00100244 $ 0.00100244 $ 0.00100244 Lisateave TrainingDietMax (TDM) hinna kohta

TrainingDietMax (TDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrainingDietMax (TDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TDM tokeni tokenoomikat, avastage TDM tokeni reaalajas hinda!

TDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TDM võiks suunduda? Meie TDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TDM tokeni hinna ennustust kohe!

