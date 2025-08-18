Mis on TrainingDietMax (TDM)

TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax

TrainingDietMax hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrainingDietMax (TDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrainingDietMax (TDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrainingDietMax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TDM kohalike valuutade suhtes

TrainingDietMax (TDM) tokenoomika

TrainingDietMax (TDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrainingDietMax (TDM) kohta Kui palju on TrainingDietMax (TDM) tänapäeval väärt? Reaalajas TDM hind USD on 0.00136846 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TDM/USD hind? $ 0.00136846 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TDM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TrainingDietMax turukapitalisatsioon? TDM turukapitalisatsioon on $ 129.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TDM ringlev varu? TDM ringlev varu on 94.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDM (ATH) hind? TDM saavutab ATH hinna summas 0.302242 USD . Mis oli kõigi aegade TDM madalaim (ATL) hind? TDM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TDM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TDM kauplemismaht on -- USD . Kas TDM sel aastal kõrgemale ka suundub? TDM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDM hinna ennustust

