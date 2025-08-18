TRADY hind (TRADY)
--
--
0.00%
0.00%
TRADY (TRADY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRADY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRADYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on TRADY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TRADY praegune turukapitalisatsioon on $ 47.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRADY ringlev varu on 955.01M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.44K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse TRADY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TRADY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TRADY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TRADY ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+23.81%
|60 päeva
|$ 0
|+26.64%
|90 päeva
|$ 0
|--
TRADY is an innovative AI-powered prompt marketplace designed to empower users and creators in the fields of trading, coding, design, research, and beyond. At its core, TRADY offers a dynamic platform where anyone — from hobbyists to professionals — can access, share, and monetize high-quality AI-generated prompts that supercharge creativity, efficiency, and problem-solving. In today’s digital economy, time and expertise are invaluable. TRADY bridges the gap between AI’s immense potential and the practical needs of users by providing ready-to-use prompts tailored for specific tasks. For example, a trader can use a prompt to generate market analysis or trading strategies, while a developer can leverage prompts to write or debug code. Designers, researchers, marketers, and many others can also benefit from prompts that accelerate ideation and execution. The platform runs on $TRADY, its native utility token, which fuels the entire ecosystem. $TRADY is used for multiple purposes, including: Payments: Users subscribe or pay directly to access premium prompts or creator content. Rewards: Active contributors, such as top-rated prompt creators, receive $TRADY rewards for their valuable content and engagement. Incentives: Community activities, airdrops, referral bonuses, and promotional campaigns are distributed in $TRADY, encouraging adoption and loyalty. What makes TRADY unique is its dual focus on both creators and users. Prompt creators can monetize their AI skills and knowledge by publishing prompts that others find useful, building a reputation and earning rewards along the way. On the other hand, users benefit from a curated library of AI tools that save time, enhance productivity, and drive results — without needing to master complex AI systems themselves. To ensure fairness and transparency, TRADY includes features like a rating system, verified creator badges, and prompt performance metrics. This helps surface high-quality content and builds trust across the community. As the platform grows, TRADY plans to introduce governance mechanisms where token holders can participate in platform decisions, shaping the future of the marketplace. TRADY is deployed on the Base network, ensuring fast, low-cost transactions and interoperability with the broader blockchain ecosystem. With a total supply of 1 billion $TRADY tokens, the distribution plan includes community allocations, team vesting, and liquidity provisions to support long-term sustainability. Whether you’re an AI enthusiast, a creator, or someone looking to amplify your work with cutting-edge tools, TRADY offers a vibrant, tokenized ecosystem where innovation meets opportunity. Join us as we reshape how people interact with AI prompts — making advanced capabilities accessible to everyone.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
