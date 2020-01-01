Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tradiecoin (TRADIECOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tradiecoin (TRADIECOIN) teave a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Ametlik veebisait: http://www.Tradiecoinmeme.com Valge raamat: http://www.Tradiecoinmeme.com Ostke TRADIECOIN kohe!

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tradiecoin (TRADIECOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 406.58K $ 406.58K $ 406.58K Koguvaru: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M Ringlev varu: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 406.58K $ 406.58K $ 406.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00136888 $ 0.00136888 $ 0.00136888 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00041598 $ 0.00041598 $ 0.00041598 Lisateave Tradiecoin (TRADIECOIN) hinna kohta

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRADIECOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRADIECOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRADIECOIN tokeni tokenoomikat, avastage TRADIECOIN tokeni reaalajas hinda!

