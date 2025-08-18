Rohkem infot TRADIECOIN

Tradiecoin hind (TRADIECOIN)

1 TRADIECOIN/USD reaalajas hind:

$0.00042621
$0.00042621
-7.30%1D
Tradiecoin (TRADIECOIN) reaalajas hinnagraafik
Tradiecoin (TRADIECOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00136888
$ 0.00136888

+0.09%

-7.42%

-25.28%

-25.28%

Tradiecoin (TRADIECOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRADIECOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRADIECOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00136888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRADIECOIN muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -7.42% 24 tunni vältel -25.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tradiecoin (TRADIECOIN) – turuteave

Tradiecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 416.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRADIECOIN ringlev varu on 977.42M, mille koguvaru on 977420000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 416.59K.

Tradiecoin (TRADIECOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tradiecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tradiecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tradiecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tradiecoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.42%
30 päeva$ 0-61.32%
60 päeva$ 0+13.69%
90 päeva$ 0--

Mis on Tradiecoin (TRADIECOIN)

a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tradiecoin (TRADIECOIN) allikas

Ametlik veebisait

Tradiecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tradiecoin (TRADIECOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tradiecoin (TRADIECOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tradiecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tradiecoin hinna ennustust kohe!

TRADIECOIN kohalike valuutade suhtes

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenoomika

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRADIECOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tradiecoin (TRADIECOIN) kohta

Kui palju on Tradiecoin (TRADIECOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRADIECOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRADIECOIN/USD hind?
Praegune hind TRADIECOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tradiecoin turukapitalisatsioon?
TRADIECOIN turukapitalisatsioon on $ 416.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRADIECOIN ringlev varu?
TRADIECOIN ringlev varu on 977.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRADIECOIN (ATH) hind?
TRADIECOIN saavutab ATH hinna summas 0.00136888 USD.
Mis oli kõigi aegade TRADIECOIN madalaim (ATL) hind?
TRADIECOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRADIECOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRADIECOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas TRADIECOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRADIECOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRADIECOIN hinna ennustust.
