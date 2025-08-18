Rohkem infot TG

Trade Gaurd hind (TG)

Loendis mitteolevad

1 TG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Trade Gaurd (TG) reaalajas hinnagraafik
Trade Gaurd (TG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00737463
$ 0.00737463$ 0.00737463

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.32%

+9.32%

Trade Gaurd (TG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00737463 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trade Gaurd (TG) – turuteave

$ 5.39K
$ 5.39K$ 5.39K

--
----

$ 5.39K
$ 5.39K$ 5.39K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,519.06
999,996,519.06 999,996,519.06

Trade Gaurd praegune turukapitalisatsioon on $ 5.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996519.06. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.39K.

Trade Gaurd (TG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Trade Gaurd ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Trade Gaurd ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Trade Gaurd ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Trade Gaurd ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+6.11%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Trade Gaurd (TG)

Think smart. Trade smart. Meme smarter. This bot got more alpha than your group chat! 📡🔥

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Trade Gaurd (TG) allikas

Ametlik veebisait

Trade Gaurd hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trade Gaurd (TG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trade Gaurd (TG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trade Gaurd nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trade Gaurd hinna ennustust kohe!

TG kohalike valuutade suhtes

Trade Gaurd (TG) tokenoomika

Trade Gaurd (TG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trade Gaurd (TG) kohta

Kui palju on Trade Gaurd (TG) tänapäeval väärt?
Reaalajas TG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TG/USD hind?
Praegune hind TG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trade Gaurd turukapitalisatsioon?
TG turukapitalisatsioon on $ 5.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TG ringlev varu?
TG ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TG (ATH) hind?
TG saavutab ATH hinna summas 0.00737463 USD.
Mis oli kõigi aegade TG madalaim (ATL) hind?
TG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TG kauplemismaht on -- USD.
Kas TG sel aastal kõrgemale ka suundub?
TG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.