Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) teave This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Ametlik veebisait: https://www.tradable.xyz/ Ostke PC0000031 kohe!

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 189.50M Koguvaru: $ 189.50M Ringlev varu: $ 189.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 189.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 189,500,000 Kõigi aegade madalaim: $ 1.0 Praegune hind: $ 1.0

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PC0000031 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PC0000031 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PC0000031 tokeni tokenoomikat, avastage PC0000031 tokeni reaalajas hinda!

PC0000031 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PC0000031 võiks suunduda? Meie PC0000031 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PC0000031 tokeni hinna ennustust kohe!

