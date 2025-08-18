Tradable NA Rent Financing Platform SSTN hind (PC0000031)
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul PC0000031 kaubeldud madalaim $ 1.0 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PC0000031kõigi aegade kõrgeim hind on $ 189,500,000 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0.
Lüliajalise tootluse osas on PC0000031 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN praegune turukapitalisatsioon on $ 189.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PC0000031 ringlev varu on 189.50M, mille koguvaru on 189500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 189.50M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0.0
|0.00%
|30 päeva
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 päeva
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 päeva
|$ 0
|--
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
