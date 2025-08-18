Mis on Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

Üksuse Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) kohta Kui palju on Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tänapäeval väärt? Reaalajas PC0000031 hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PC0000031/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PC0000031/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tradable NA Rent Financing Platform SSTN turukapitalisatsioon? PC0000031 turukapitalisatsioon on $ 189.50M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PC0000031 ringlev varu? PC0000031 ringlev varu on 189.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PC0000031 (ATH) hind? PC0000031 saavutab ATH hinna summas 189,500,000 USD . Mis oli kõigi aegade PC0000031 madalaim (ATL) hind? PC0000031 nägi ATL hinda summas 1.0 USD . Milline on PC0000031 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PC0000031 kauplemismaht on -- USD . Kas PC0000031 sel aastal kõrgemale ka suundub? PC0000031 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PC0000031 hinna ennustust

