TracyAI by Virtuals (TRACY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TRACY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRACYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01783344 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on TRACY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -28.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TracyAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 103.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRACY ringlev varu on 639.31M, mille koguvaru on 999998255.137758. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.80K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse TracyAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TracyAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TracyAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TracyAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-74.58%
|60 päeva
|$ 0
|-83.80%
|90 päeva
|$ 0
|--
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
