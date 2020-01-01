Traceon AI (TOAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Traceon AI (TOAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Traceon AI (TOAI) teave Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights. Ametlik veebisait: https://www.traceonai.io/ Valge raamat: https://traceonai.gitbook.io/traceonai Ostke TOAI kohe!

Traceon AI (TOAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Traceon AI (TOAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.50K $ 77.50K $ 77.50K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.50K $ 77.50K $ 77.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.296402 $ 0.296402 $ 0.296402 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00613895 $ 0.00613895 $ 0.00613895 Praegune hind: $ 0.00779597 $ 0.00779597 $ 0.00779597 Lisateave Traceon AI (TOAI) hinna kohta

Traceon AI (TOAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Traceon AI (TOAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOAI tokeni tokenoomikat, avastage TOAI tokeni reaalajas hinda!

TOAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOAI võiks suunduda? Meie TOAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOAI tokeni hinna ennustust kohe!

