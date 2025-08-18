Rohkem infot TRA

Trabzonspor Fan Token logo

Trabzonspor Fan Token hind (TRA)

Loendis mitteolevad

1 TRA/USD reaalajas hind:

$0.460496
$0.460496
-0.70%1D
USD
Trabzonspor Fan Token (TRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:02:52 (UTC+8)

Trabzonspor Fan Token (TRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.458993
$ 0.458993
24 h madal
$ 0.464767
$ 0.464767
24 h kõrge

$ 0.458993
$ 0.458993

$ 0.464767
$ 0.464767

$ 9.77
$ 9.77

$ 0.426232
$ 0.426232

+0.10%

-0.71%

-2.59%

-2.59%

Trabzonspor Fan Token (TRA) reaalajas hind on $0.460503. Viimase 24 tunni jooksul TRA kaubeldud madalaim $ 0.458993 ja kõrgeim $ 0.464767 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.77 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.426232.

Lüliajalise tootluse osas on TRA muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -2.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trabzonspor Fan Token (TRA) – turuteave

$ 3.26M
$ 3.26M

--
--

$ 4.60M
$ 4.60M

7.08M
7.08M

10,000,000.0
10,000,000.0

Trabzonspor Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRA ringlev varu on 7.08M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.60M.

Trabzonspor Fan Token (TRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Trabzonspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.0033194622834326.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Trabzonspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0150941370.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Trabzonspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.0145153308.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Trabzonspor Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.0166922030337507.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0033194622834326-0.71%
30 päeva$ +0.0150941370+3.28%
60 päeva$ +0.0145153308+3.15%
90 päeva$ -0.0166922030337507-3.49%

Mis on Trabzonspor Fan Token (TRA)

Üksuse Trabzonspor Fan Token (TRA) allikas

Ametlik veebisait

Trabzonspor Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trabzonspor Fan Token (TRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trabzonspor Fan Token (TRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trabzonspor Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trabzonspor Fan Token hinna ennustust kohe!

TRA kohalike valuutade suhtes

Trabzonspor Fan Token (TRA) tokenoomika

Trabzonspor Fan Token (TRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trabzonspor Fan Token (TRA) kohta

Kui palju on Trabzonspor Fan Token (TRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRA hind USD on 0.460503 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRA/USD hind?
Praegune hind TRA/USD on $ 0.460503. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trabzonspor Fan Token turukapitalisatsioon?
TRA turukapitalisatsioon on $ 3.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRA ringlev varu?
TRA ringlev varu on 7.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRA (ATH) hind?
TRA saavutab ATH hinna summas 9.77 USD.
Mis oli kõigi aegade TRA madalaim (ATL) hind?
TRA nägi ATL hinda summas 0.426232 USD.
Milline on TRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRA kauplemismaht on -- USD.
Kas TRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.