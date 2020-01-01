Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tortuga Staked Aptos (TAPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tortuga Staked Aptos (TAPT) teave Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking. Ametlik veebisait: https://tortuga.finance/ Ostke TAPT kohe!

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tortuga Staked Aptos (TAPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 94.60K $ 94.60K $ 94.60K Koguvaru: $ 18.32K $ 18.32K $ 18.32K Ringlev varu: $ 18.32K $ 18.32K $ 18.32K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.60K $ 94.60K $ 94.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 38.0 $ 38.0 $ 38.0 Kõigi aegade madalaim: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Praegune hind: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 Lisateave Tortuga Staked Aptos (TAPT) hinna kohta

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAPT tokeni tokenoomikat, avastage TAPT tokeni reaalajas hinda!

TAPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TAPT võiks suunduda? Meie TAPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TAPT tokeni hinna ennustust kohe!

