Tortuga Staked Aptos logo

Tortuga Staked Aptos hind (TAPT)

Loendis mitteolevad

1 TAPT/USD reaalajas hind:

$5.48
$5.48$5.48
-4.10%1D
mexc
USD
Tortuga Staked Aptos (TAPT) reaalajas hinnagraafik
Tortuga Staked Aptos (TAPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.46
$ 5.46$ 5.46
24 h madal
$ 5.88
$ 5.88$ 5.88
24 h kõrge

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 5.88
$ 5.88$ 5.88

$ 38.0
$ 38.0$ 38.0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

-0.57%

-4.12%

-4.55%

-4.55%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) reaalajas hind on $5.48. Viimase 24 tunni jooksul TAPT kaubeldud madalaim $ 5.46 ja kõrgeim $ 5.88 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 38.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.69.

Lüliajalise tootluse osas on TAPT muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -4.12% 24 tunni vältel -4.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) – turuteave

$ 100.67K
$ 100.67K$ 100.67K

--
----

$ 100.67K
$ 100.67K$ 100.67K

18.38K
18.38K 18.38K

18,379.87095028
18,379.87095028 18,379.87095028

Tortuga Staked Aptos praegune turukapitalisatsioon on $ 100.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAPT ringlev varu on 18.38K, mille koguvaru on 18379.87095028. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.67K.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tortuga Staked Aptos ja USD hinnamuutus $ -0.235914512946169.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tortuga Staked Aptos ja USD hinnamuutus $ -0.6582449960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tortuga Staked Aptos ja USD hinnamuutus $ -4.0507957240.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tortuga Staked Aptos ja USD hinnamuutus $ -0.469731990592018.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.235914512946169-4.12%
30 päeva$ -0.6582449960-12.01%
60 päeva$ -4.0507957240-73.91%
90 päeva$ -0.469731990592018-7.89%

Mis on Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.

Üksuse Tortuga Staked Aptos (TAPT) allikas

Ametlik veebisait

Tortuga Staked Aptos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tortuga Staked Aptos (TAPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tortuga Staked Aptos (TAPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tortuga Staked Aptos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tortuga Staked Aptos hinna ennustust kohe!

TAPT kohalike valuutade suhtes

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenoomika

Tortuga Staked Aptos (TAPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tortuga Staked Aptos (TAPT) kohta

Kui palju on Tortuga Staked Aptos (TAPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAPT hind USD on 5.48 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAPT/USD hind?
Praegune hind TAPT/USD on $ 5.48. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tortuga Staked Aptos turukapitalisatsioon?
TAPT turukapitalisatsioon on $ 100.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAPT ringlev varu?
TAPT ringlev varu on 18.38K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAPT (ATH) hind?
TAPT saavutab ATH hinna summas 38.0 USD.
Mis oli kõigi aegade TAPT madalaim (ATL) hind?
TAPT nägi ATL hinda summas 2.69 USD.
Milline on TAPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAPT kauplemismaht on -- USD.
Kas TAPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAPT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.