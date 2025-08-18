Mis on TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

TORA NEKO (TORA) tokenoomika

TORA NEKO (TORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TORA NEKO (TORA) kohta Kui palju on TORA NEKO (TORA) tänapäeval väärt? Reaalajas TORA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TORA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TORA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TORA NEKO turukapitalisatsioon? TORA turukapitalisatsioon on $ 54.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TORA ringlev varu? TORA ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORA (ATH) hind? TORA saavutab ATH hinna summas 0.02855826 USD . Mis oli kõigi aegade TORA madalaim (ATL) hind? TORA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TORA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TORA kauplemismaht on -- USD . Kas TORA sel aastal kõrgemale ka suundub? TORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORA hinna ennustust

