TORA NEKO logo

TORA NEKO hind (TORA)

Loendis mitteolevad

1 TORA/USD reaalajas hind:

$0.00054027
$0.00054027$0.00054027
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
TORA NEKO (TORA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:22:05 (UTC+8)

TORA NEKO (TORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02855826
$ 0.02855826$ 0.02855826

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.28%

+17.28%

TORA NEKO (TORA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TORA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02855826 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TORA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +17.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TORA NEKO (TORA) – turuteave

$ 54.03K
$ 54.03K$ 54.03K

--
----

$ 54.03K
$ 54.03K$ 54.03K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

TORA NEKO praegune turukapitalisatsioon on $ 54.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TORA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.03K.

TORA NEKO (TORA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TORA NEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TORA NEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TORA NEKO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TORA NEKO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+60.72%
60 päeva$ 0+32.42%
90 päeva$ 0--

Mis on TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

Üksuse TORA NEKO (TORA) allikas

Ametlik veebisait

TORA NEKO hinna ennustus (USD)

Kui palju on TORA NEKO (TORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TORA NEKO (TORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TORA NEKO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TORA NEKO hinna ennustust kohe!

TORA kohalike valuutade suhtes

TORA NEKO (TORA) tokenoomika

TORA NEKO (TORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TORA NEKO (TORA) kohta

Kui palju on TORA NEKO (TORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TORA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TORA/USD hind?
Praegune hind TORA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TORA NEKO turukapitalisatsioon?
TORA turukapitalisatsioon on $ 54.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TORA ringlev varu?
TORA ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORA (ATH) hind?
TORA saavutab ATH hinna summas 0.02855826 USD.
Mis oli kõigi aegade TORA madalaim (ATL) hind?
TORA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TORA kauplemismaht on -- USD.
Kas TORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORA hinna ennustust.
TORA NEKO (TORA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

