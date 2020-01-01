TOR (TOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOR (TOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOR (TOR) teave TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1. Ametlik veebisait: https://tor.cash/ Valge raamat: https://docs.hector.finance/whitepaper-and-roadmap/whitepaper Ostke TOR kohe!

TOR (TOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOR (TOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.38K $ 214.38K $ 214.38K Koguvaru: $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Ringlev varu: $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 214.38K $ 214.38K $ 214.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 20.14 $ 20.14 $ 20.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00099689 $ 0.00099689 $ 0.00099689 Praegune hind: $ 0.0125053 $ 0.0125053 $ 0.0125053 Lisateave TOR (TOR) hinna kohta

TOR (TOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOR (TOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOR tokeni tokenoomikat, avastage TOR tokeni reaalajas hinda!

TOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOR võiks suunduda? Meie TOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOR tokeni hinna ennustust kohe!

