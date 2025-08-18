Rohkem infot TOR

TOR hind (TOR)

1 TOR/USD reaalajas hind:

$1.33
+291.10%1D
USD
TOR (TOR) reaalajas hinnagraafik
TOR (TOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.293356
24 h madal
$ 1.34
24 h kõrge

$ 0.293356
$ 1.34
$ 20.14
$ 0
-0.01%

+291.11%

+68,357.28%

+68,357.28%

TOR (TOR) reaalajas hind on $1.33. Viimase 24 tunni jooksul TOR kaubeldud madalaim $ 0.293356 ja kõrgeim $ 1.34 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TOR muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +291.11% 24 tunni vältel +68,357.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOR (TOR) – turuteave

$ 22.71M
--
$ 22.71M
17.07M
17,070,481.49032999
TOR praegune turukapitalisatsioon on $ 22.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOR ringlev varu on 17.07M, mille koguvaru on 17070481.49032999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.71M.

TOR (TOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TOR ja USD hinnamuutus $ +0.99036.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TOR ja USD hinnamuutus $ +94.6167766880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TOR ja USD hinnamuutus $ +848.1136970950.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TOR ja USD hinnamuutus $ +1.321016263346011667.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.99036+291.11%
30 päeva$ +94.6167766880+7,114.04%
60 päeva$ +848.1136970950+63,767.95%
90 päeva$ +1.321016263346011667+14,704.53%

Mis on TOR (TOR)

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

Üksuse TOR (TOR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TOR hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOR (TOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOR (TOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOR hinna ennustust kohe!

TOR kohalike valuutade suhtes

TOR (TOR) tokenoomika

TOR (TOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOR (TOR) kohta

Kui palju on TOR (TOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOR hind USD on 1.33 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOR/USD hind?
Praegune hind TOR/USD on $ 1.33. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOR turukapitalisatsioon?
TOR turukapitalisatsioon on $ 22.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOR ringlev varu?
TOR ringlev varu on 17.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOR (ATH) hind?
TOR saavutab ATH hinna summas 20.14 USD.
Mis oli kõigi aegade TOR madalaim (ATL) hind?
TOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOR kauplemismaht on -- USD.
Kas TOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.