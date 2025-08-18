Mis on TOR (TOR)

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

Üksuse TOR (TOR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TOR hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOR (TOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOR (TOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TOR kohalike valuutade suhtes

TOR (TOR) tokenoomika

TOR (TOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOR (TOR) kohta Kui palju on TOR (TOR) tänapäeval väärt? Reaalajas TOR hind USD on 1.33 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOR/USD hind? $ 1.33 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TOR turukapitalisatsioon? TOR turukapitalisatsioon on $ 22.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOR ringlev varu? TOR ringlev varu on 17.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOR (ATH) hind? TOR saavutab ATH hinna summas 20.14 USD . Mis oli kõigi aegade TOR madalaim (ATL) hind? TOR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOR kauplemismaht on -- USD . Kas TOR sel aastal kõrgemale ka suundub? TOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOR hinna ennustust

