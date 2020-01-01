TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOPKEK Capital (TOPKEK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOPKEK Capital (TOPKEK) teave TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Ametlik veebisait: https://www.topkek.io Ostke TOPKEK kohe!

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOPKEK Capital (TOPKEK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 125.30K $ 125.30K $ 125.30K Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 125.30K $ 125.30K $ 125.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00217787 $ 0.00217787 $ 0.00217787 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011463 $ 0.00011463 $ 0.00011463 Lisateave TOPKEK Capital (TOPKEK) hinna kohta

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOPKEK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOPKEK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOPKEK tokeni tokenoomikat, avastage TOPKEK tokeni reaalajas hinda!

TOPKEK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOPKEK võiks suunduda? Meie TOPKEK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOPKEK tokeni hinna ennustust kohe!

