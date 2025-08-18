Rohkem infot TOPKEK

TOPKEK Capital hind (TOPKEK)

Loendis mitteolevad

1 TOPKEK/USD reaalajas hind:

$0.00010723
$0.00010723$0.00010723
0.00%1D
USD
TOPKEK Capital (TOPKEK) reaalajas hinnagraafik
TOPKEK Capital (TOPKEK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00217787
$ 0.00217787$ 0.00217787

$ 0.00007631
$ 0.00007631$ 0.00007631

--

--

-2.28%

-2.28%

TOPKEK Capital (TOPKEK) reaalajas hind on $0.00010723. Viimase 24 tunni jooksul TOPKEK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOPKEKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00217787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007631.

Lüliajalise tootluse osas on TOPKEK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOPKEK Capital (TOPKEK) – turuteave

$ 117.96K
$ 117.96K$ 117.96K

--
----

$ 117.96K
$ 117.96K$ 117.96K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,999,648.93
1,099,999,648.93 1,099,999,648.93

TOPKEK Capital praegune turukapitalisatsioon on $ 117.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOPKEK ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1099999648.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.96K.

TOPKEK Capital (TOPKEK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TOPKEK Capital ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TOPKEK Capital ja USD hinnamuutus $ -0.0000031820.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TOPKEK Capital ja USD hinnamuutus $ +0.0000190634.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TOPKEK Capital ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000031820-2.96%
60 päeva$ +0.0000190634+17.78%
90 päeva$ 0--

Mis on TOPKEK Capital (TOPKEK)

TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse TOPKEK Capital (TOPKEK) allikas

Ametlik veebisait

TOPKEK Capital hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOPKEK Capital (TOPKEK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOPKEK Capital (TOPKEK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOPKEK Capital nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOPKEK Capital hinna ennustust kohe!

TOPKEK kohalike valuutade suhtes

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOPKEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOPKEK Capital (TOPKEK) kohta

Kui palju on TOPKEK Capital (TOPKEK) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOPKEK hind USD on 0.00010723 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOPKEK/USD hind?
Praegune hind TOPKEK/USD on $ 0.00010723. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOPKEK Capital turukapitalisatsioon?
TOPKEK turukapitalisatsioon on $ 117.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOPKEK ringlev varu?
TOPKEK ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOPKEK (ATH) hind?
TOPKEK saavutab ATH hinna summas 0.00217787 USD.
Mis oli kõigi aegade TOPKEK madalaim (ATL) hind?
TOPKEK nägi ATL hinda summas 0.00007631 USD.
Milline on TOPKEK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOPKEK kauplemismaht on -- USD.
Kas TOPKEK sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOPKEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOPKEK hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.