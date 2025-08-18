Mis on TOPKEK Capital (TOPKEK)

TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TOPKEK Capital (TOPKEK) allikas Ametlik veebisait

TOPKEK Capital hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOPKEK Capital (TOPKEK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOPKEK Capital (TOPKEK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOPKEK Capital nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOPKEK Capital hinna ennustust kohe!

TOPKEK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika

TOPKEK Capital (TOPKEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOPKEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOPKEK Capital (TOPKEK) kohta Kui palju on TOPKEK Capital (TOPKEK) tänapäeval väärt? Reaalajas TOPKEK hind USD on 0.00010723 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOPKEK/USD hind? $ 0.00010723 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOPKEK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TOPKEK Capital turukapitalisatsioon? TOPKEK turukapitalisatsioon on $ 117.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOPKEK ringlev varu? TOPKEK ringlev varu on 1.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOPKEK (ATH) hind? TOPKEK saavutab ATH hinna summas 0.00217787 USD . Mis oli kõigi aegade TOPKEK madalaim (ATL) hind? TOPKEK nägi ATL hinda summas 0.00007631 USD . Milline on TOPKEK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOPKEK kauplemismaht on -- USD . Kas TOPKEK sel aastal kõrgemale ka suundub? TOPKEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOPKEK hinna ennustust

TOPKEK Capital (TOPKEK) Olulised valdkonna uudised