Rohkem infot GOAL

GOAL Hinnainfo

GOAL Valge raamat

GOAL Ametlik veebisait

GOAL Tokenoomika

GOAL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TopGoal logo

TopGoal hind (GOAL)

Loendis mitteolevad

1 GOAL/USD reaalajas hind:

$0.00318986
$0.00318986$0.00318986
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TopGoal (GOAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:09:28 (UTC+8)

TopGoal (GOAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00315343
$ 0.00315343$ 0.00315343
24 h madal
$ 0.00335472
$ 0.00335472$ 0.00335472
24 h kõrge

$ 0.00315343
$ 0.00315343$ 0.00315343

$ 0.00335472
$ 0.00335472$ 0.00335472

$ 0.749061
$ 0.749061$ 0.749061

$ 0.00226212
$ 0.00226212$ 0.00226212

-0.03%

-4.85%

+2.22%

+2.22%

TopGoal (GOAL) reaalajas hind on $0.00318986. Viimase 24 tunni jooksul GOAL kaubeldud madalaim $ 0.00315343 ja kõrgeim $ 0.00335472 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.749061 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00226212.

Lüliajalise tootluse osas on GOAL muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -4.85% 24 tunni vältel +2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TopGoal (GOAL) – turuteave

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

536.25M
536.25M 536.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TopGoal praegune turukapitalisatsioon on $ 1.71M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOAL ringlev varu on 536.25M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.19M.

TopGoal (GOAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TopGoal ja USD hinnamuutus $ -0.000162703943673797.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TopGoal ja USD hinnamuutus $ +0.0001944698.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TopGoal ja USD hinnamuutus $ +0.0008903875.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TopGoal ja USD hinnamuutus $ -0.0018244676282841615.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000162703943673797-4.85%
30 päeva$ +0.0001944698+6.10%
60 päeva$ +0.0008903875+27.91%
90 päeva$ -0.0018244676282841615-36.38%

Mis on TopGoal (GOAL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TopGoal (GOAL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TopGoal hinna ennustus (USD)

Kui palju on TopGoal (GOAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TopGoal (GOAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TopGoal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TopGoal hinna ennustust kohe!

GOAL kohalike valuutade suhtes

TopGoal (GOAL) tokenoomika

TopGoal (GOAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TopGoal (GOAL) kohta

Kui palju on TopGoal (GOAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOAL hind USD on 0.00318986 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOAL/USD hind?
Praegune hind GOAL/USD on $ 0.00318986. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TopGoal turukapitalisatsioon?
GOAL turukapitalisatsioon on $ 1.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOAL ringlev varu?
GOAL ringlev varu on 536.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOAL (ATH) hind?
GOAL saavutab ATH hinna summas 0.749061 USD.
Mis oli kõigi aegade GOAL madalaim (ATL) hind?
GOAL nägi ATL hinda summas 0.00226212 USD.
Milline on GOAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOAL kauplemismaht on -- USD.
Kas GOAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:09:28 (UTC+8)

TopGoal (GOAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.