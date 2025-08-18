Mis on TopGoal (GOAL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TopGoal (GOAL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TopGoal hinna ennustus (USD)

Kui palju on TopGoal (GOAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TopGoal (GOAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TopGoal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TopGoal hinna ennustust kohe!

GOAL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TopGoal (GOAL) tokenoomika

TopGoal (GOAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TopGoal (GOAL) kohta Kui palju on TopGoal (GOAL) tänapäeval väärt? Reaalajas GOAL hind USD on 0.00318986 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOAL/USD hind? $ 0.00318986 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TopGoal turukapitalisatsioon? GOAL turukapitalisatsioon on $ 1.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOAL ringlev varu? GOAL ringlev varu on 536.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOAL (ATH) hind? GOAL saavutab ATH hinna summas 0.749061 USD . Mis oli kõigi aegade GOAL madalaim (ATL) hind? GOAL nägi ATL hinda summas 0.00226212 USD . Milline on GOAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOAL kauplemismaht on -- USD . Kas GOAL sel aastal kõrgemale ka suundub? GOAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOAL hinna ennustust

TopGoal (GOAL) Olulised valdkonna uudised