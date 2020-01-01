Tootcoin (TOOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tootcoin (TOOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tootcoin (TOOT) teave Welcome to TOOTCOIN “A fart ain’t a fart without a loud, proud toot.” What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life’s most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it’s a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest. Ametlik veebisait: https://www.tootcoin.org/ Ostke TOOT kohe!

Tootcoin (TOOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tootcoin (TOOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.45K $ 9.45K $ 9.45K Koguvaru: $ 249.83M $ 249.83M $ 249.83M Ringlev varu: $ 249.83M $ 249.83M $ 249.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.45K $ 9.45K $ 9.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00237947 $ 0.00237947 $ 0.00237947 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Tootcoin (TOOT) hinna kohta

Tootcoin (TOOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tootcoin (TOOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOOT tokeni tokenoomikat, avastage TOOT tokeni reaalajas hinda!

TOOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOOT võiks suunduda? Meie TOOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOOT tokeni hinna ennustust kohe!

