Welcome to TOOTCOIN “A fart ain’t a fart without a loud, proud toot.” What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life’s most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it’s a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Tootcoin (TOOT) tokenoomika

Tootcoin (TOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tootcoin (TOOT) kohta Kui palju on Tootcoin (TOOT) tänapäeval väärt? Reaalajas TOOT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOOT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tootcoin turukapitalisatsioon? TOOT turukapitalisatsioon on $ 9.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOOT ringlev varu? TOOT ringlev varu on 249.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOOT (ATH) hind? TOOT saavutab ATH hinna summas 0.00237947 USD . Mis oli kõigi aegade TOOT madalaim (ATL) hind? TOOT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TOOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOOT kauplemismaht on -- USD . Kas TOOT sel aastal kõrgemale ka suundub? TOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOOT hinna ennustust

