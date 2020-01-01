toona (TOONA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi toona (TOONA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

toona (TOONA) teave Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It's a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you're here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone. Ametlik veebisait: https://www.toona.art/

toona (TOONA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage toona (TOONA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 174.13K $ 174.13K $ 174.13K Koguvaru: $ 943.55M $ 943.55M $ 943.55M Ringlev varu: $ 943.55M $ 943.55M $ 943.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 174.13K $ 174.13K $ 174.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00270249 $ 0.00270249 $ 0.00270249 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018455 $ 0.00018455 $ 0.00018455 Lisateave toona (TOONA) hinna kohta

toona (TOONA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud toona (TOONA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOONA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOONA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOONA tokeni tokenoomikat, avastage TOONA tokeni reaalajas hinda!

TOONA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOONA võiks suunduda? Meie TOONA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOONA tokeni hinna ennustust kohe!

