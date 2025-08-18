Mis on toona (TOONA)

Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse toona (TOONA) kohta Kui palju on toona (TOONA) tänapäeval väärt? Reaalajas TOONA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOONA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOONA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on toona turukapitalisatsioon? TOONA turukapitalisatsioon on $ 164.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOONA ringlev varu? TOONA ringlev varu on 943.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOONA (ATH) hind? TOONA saavutab ATH hinna summas 0.00270249 USD . Mis oli kõigi aegade TOONA madalaim (ATL) hind? TOONA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TOONA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOONA kauplemismaht on -- USD . Kas TOONA sel aastal kõrgemale ka suundub? TOONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOONA hinna ennustust

