1 TOONA/USD reaalajas hind:

$0.00017391
$0.00017391$0.00017391
-8.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
toona (TOONA) reaalajas hinnagraafik
toona (TOONA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270249
$ 0.00270249$ 0.00270249

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

-8.21%

+2.15%

+2.15%

toona (TOONA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TOONA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOONAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00270249 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TOONA muutunud -1.53% viimase tunni jooksul, -8.21% 24 tunni vältel +2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

toona (TOONA) – turuteave

$ 164.09K
$ 164.09K$ 164.09K

--
----

$ 164.09K
$ 164.09K$ 164.09K

943.55M
943.55M 943.55M

943,551,077.0451239
943,551,077.0451239 943,551,077.0451239

toona praegune turukapitalisatsioon on $ 164.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOONA ringlev varu on 943.55M, mille koguvaru on 943551077.0451239. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 164.09K.

toona (TOONA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse toona ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse toona ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse toona ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse toona ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.21%
30 päeva$ 0-41.26%
60 päeva$ 0+16.23%
90 päeva$ 0--

Mis on toona (TOONA)

Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse toona (TOONA) allikas

Ametlik veebisait

toona hinna ennustus (USD)

Kui palju on toona (TOONA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie toona (TOONA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida toona nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake toona hinna ennustust kohe!

TOONA kohalike valuutade suhtes

toona (TOONA) tokenoomika

toona (TOONA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOONA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse toona (TOONA) kohta

Kui palju on toona (TOONA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOONA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOONA/USD hind?
Praegune hind TOONA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on toona turukapitalisatsioon?
TOONA turukapitalisatsioon on $ 164.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOONA ringlev varu?
TOONA ringlev varu on 943.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOONA (ATH) hind?
TOONA saavutab ATH hinna summas 0.00270249 USD.
Mis oli kõigi aegade TOONA madalaim (ATL) hind?
TOONA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TOONA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOONA kauplemismaht on -- USD.
Kas TOONA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOONA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.