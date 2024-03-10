tooker kurlson (TOOKER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi tooker kurlson (TOOKER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

tooker kurlson (TOOKER) teave The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Ametlik veebisait: https://www.tookerkurlson.com/ Ostke TOOKER kohe!

tooker kurlson (TOOKER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage tooker kurlson (TOOKER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 510.58K $ 510.58K $ 510.58K Koguvaru: $ 970.83M $ 970.83M $ 970.83M Ringlev varu: $ 970.83M $ 970.83M $ 970.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 510.58K $ 510.58K $ 510.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0005274 $ 0.0005274 $ 0.0005274 Lisateave tooker kurlson (TOOKER) hinna kohta

tooker kurlson (TOOKER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud tooker kurlson (TOOKER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOOKER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOOKER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOOKER tokeni tokenoomikat, avastage TOOKER tokeni reaalajas hinda!

TOOKER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOOKER võiks suunduda? Meie TOOKER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOOKER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!