Mis on tooker kurlson (TOOKER)

The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.

TOOKER kohalike valuutade suhtes

tooker kurlson (TOOKER) tokenoomika

