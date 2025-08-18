Rohkem infot LUIS

Tongue Cat hind (LUIS)

1 LUIS/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Tongue Cat (LUIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:37:14 (UTC+8)

Tongue Cat (LUIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01992776
$ 0.01992776$ 0.01992776

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-6.13%

+0.62%

+0.62%

Tongue Cat (LUIS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LUIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01992776 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LUIS muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -6.13% 24 tunni vältel +0.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tongue Cat (LUIS) – turuteave

$ 27.14K
$ 27.14K$ 27.14K

--
----

$ 27.14K
$ 27.14K$ 27.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tongue Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 27.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUIS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.14K.

Tongue Cat (LUIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tongue Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tongue Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tongue Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tongue Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.13%
30 päeva$ 0-14.62%
60 päeva$ 0-6.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Tongue Cat (LUIS)

Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tongue Cat (LUIS) allikas

Ametlik veebisait

Tongue Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tongue Cat (LUIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tongue Cat (LUIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tongue Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tongue Cat hinna ennustust kohe!

LUIS kohalike valuutade suhtes

Tongue Cat (LUIS) tokenoomika

Tongue Cat (LUIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tongue Cat (LUIS) kohta

Kui palju on Tongue Cat (LUIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUIS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUIS/USD hind?
Praegune hind LUIS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tongue Cat turukapitalisatsioon?
LUIS turukapitalisatsioon on $ 27.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUIS ringlev varu?
LUIS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUIS (ATH) hind?
LUIS saavutab ATH hinna summas 0.01992776 USD.
Mis oli kõigi aegade LUIS madalaim (ATL) hind?
LUIS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LUIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUIS kauplemismaht on -- USD.
Kas LUIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUIS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:37:14 (UTC+8)

