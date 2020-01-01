Ton Ship (SHIP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ton Ship (SHIP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ton Ship (SHIP) teave TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Ametlik veebisait: https://tonship.com Valge raamat: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/ Ostke SHIP kohe!

Ton Ship (SHIP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ton Ship (SHIP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.95K $ 65.95K $ 65.95K Koguvaru: $ 98.74B $ 98.74B $ 98.74B Ringlev varu: $ 90.55B $ 90.55B $ 90.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.92K $ 71.92K $ 71.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00004604 $ 0.00004604 $ 0.00004604 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ton Ship (SHIP) hinna kohta

Ton Ship (SHIP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ton Ship (SHIP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIP tokeni tokenoomikat, avastage SHIP tokeni reaalajas hinda!

SHIP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIP võiks suunduda? Meie SHIP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIP tokeni hinna ennustust kohe!

