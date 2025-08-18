Mis on Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

Üksuse Ton Ship (SHIP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ton Ship hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ton Ship (SHIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ton Ship (SHIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ton Ship nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ton Ship hinna ennustust kohe!

SHIP kohalike valuutade suhtes

Ton Ship (SHIP) tokenoomika

Ton Ship (SHIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ton Ship (SHIP) kohta Kui palju on Ton Ship (SHIP) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ton Ship turukapitalisatsioon? SHIP turukapitalisatsioon on $ 67.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIP ringlev varu? SHIP ringlev varu on 90.55B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIP (ATH) hind? SHIP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SHIP madalaim (ATL) hind? SHIP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIP kauplemismaht on -- USD . Kas SHIP sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIP hinna ennustust

