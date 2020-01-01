Ton Inu (TINU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ton Inu (TINU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ton Inu (TINU) teave Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot. Ametlik veebisait: https://toninu.tech Ostke TINU kohe!

Ton Inu (TINU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ton Inu (TINU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 269.59K $ 269.59K $ 269.59K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 269.59K $ 269.59K $ 269.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00791586 $ 0.00791586 $ 0.00791586 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002691 $ 0.0002691 $ 0.0002691 Lisateave Ton Inu (TINU) hinna kohta

Ton Inu (TINU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ton Inu (TINU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TINU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TINU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TINU tokeni tokenoomikat, avastage TINU tokeni reaalajas hinda!

TINU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TINU võiks suunduda? Meie TINU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TINU tokeni hinna ennustust kohe!

