TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TON FISH MEMECOIN (FISH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TON FISH MEMECOIN (FISH) teave TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram! Ametlik veebisait: https://www.tonfish.io/ Ostke FISH kohe!

TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TON FISH MEMECOIN (FISH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Koguvaru: $ 408.62T $ 408.62T $ 408.62T Ringlev varu: $ 300.79T $ 300.79T $ 300.79T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave TON FISH MEMECOIN (FISH) hinna kohta

TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TON FISH MEMECOIN (FISH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FISH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FISH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FISH tokeni tokenoomikat, avastage FISH tokeni reaalajas hinda!

FISH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FISH võiks suunduda? Meie FISH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FISH tokeni hinna ennustust kohe!

