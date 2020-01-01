Ton Cat (TCAT) tokenoomika

Ton Cat (TCAT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Ton Cat (TCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Ton Cat (TCAT) teave

Dedicated fan token to Meow

PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture

It's time for the community to unite

Ametlik veebisait:
https://www.toncat.net/

Ton Cat (TCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Ton Cat (TCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 518.75K
$ 518.75K$ 518.75K
Koguvaru:
$ 637.02M
$ 637.02M$ 637.02M
Ringlev varu:
$ 637.02M
$ 637.02M$ 637.02M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 518.75K
$ 518.75K$ 518.75K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.03286947
$ 0.03286947$ 0.03286947
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00028676
$ 0.00028676$ 0.00028676
Praegune hind:
$ 0.00081235
$ 0.00081235$ 0.00081235

Ton Cat (TCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Ton Cat (TCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate TCAT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

TCAT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate TCAT tokeni tokenoomikat, avastage TCAT tokeni reaalajas hinda!

TCAT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu TCAT võiks suunduda? Meie TCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.