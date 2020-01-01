Ton Cat (TCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ton Cat (TCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ton Cat (TCAT) teave Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Ametlik veebisait: https://www.toncat.net/ Ostke TCAT kohe!

Ton Cat (TCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ton Cat (TCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 518.75K $ 518.75K $ 518.75K Koguvaru: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Ringlev varu: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 518.75K $ 518.75K $ 518.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00028676 $ 0.00028676 $ 0.00028676 Praegune hind: $ 0.00081235 $ 0.00081235 $ 0.00081235 Lisateave Ton Cat (TCAT) hinna kohta

Ton Cat (TCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ton Cat (TCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TCAT tokeni tokenoomikat, avastage TCAT tokeni reaalajas hinda!

TCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TCAT võiks suunduda? Meie TCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TCAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!