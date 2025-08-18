Rohkem infot TCAT

Ton Cat hind (TCAT)

1 TCAT/USD reaalajas hind:

$0.00089154
$0.00089154
+14.60%1D
Ton Cat (TCAT) reaalajas hinnagraafik
Ton Cat (TCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.03286947
$ 0.03286947

-3.53%

+14.66%

+41.36%

+41.36%

Ton Cat (TCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03286947 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TCAT muutunud -3.53% viimase tunni jooksul, +14.66% 24 tunni vältel +41.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ton Cat (TCAT) – turuteave

$ 568.39K
$ 568.39K

$ 568.39K
$ 568.39K

637.02M
637.02M

637,017,137.1477056
637,017,137.1477056

Ton Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 568.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TCAT ringlev varu on 637.02M, mille koguvaru on 637017137.1477056. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 568.39K.

Ton Cat (TCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ton Cat ja USD hinnamuutus $ +0.00011398.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ton Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ton Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ton Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011398+14.66%
30 päeva$ 0+112.26%
60 päeva$ 0+81.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Ton Cat (TCAT)

Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ton Cat (TCAT) allikas

Ametlik veebisait

Ton Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ton Cat (TCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ton Cat (TCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ton Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ton Cat hinna ennustust kohe!

TCAT kohalike valuutade suhtes

Ton Cat (TCAT) tokenoomika

Ton Cat (TCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ton Cat (TCAT) kohta

Kui palju on Ton Cat (TCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TCAT/USD hind?
Praegune hind TCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ton Cat turukapitalisatsioon?
TCAT turukapitalisatsioon on $ 568.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TCAT ringlev varu?
TCAT ringlev varu on 637.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TCAT (ATH) hind?
TCAT saavutab ATH hinna summas 0.03286947 USD.
Mis oli kõigi aegade TCAT madalaim (ATL) hind?
TCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas TCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TCAT hinna ennustust.
Ton Cat (TCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.