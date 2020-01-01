Tomo Cat (TOMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tomo Cat (TOMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tomo Cat (TOMO) teave TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Ametlik veebisait: https://www.tomocat.com/ Valge raamat: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Ostke TOMO kohe!

Tomo Cat (TOMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tomo Cat (TOMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 370.68K $ 370.68K $ 370.68K Koguvaru: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Ringlev varu: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 370.68K $ 370.68K $ 370.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00038937 $ 0.00038937 $ 0.00038937 Lisateave Tomo Cat (TOMO) hinna kohta

Tomo Cat (TOMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tomo Cat (TOMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOMO tokeni tokenoomikat, avastage TOMO tokeni reaalajas hinda!

