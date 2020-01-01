Tomb (TOMB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tomb (TOMB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tomb (TOMB) teave Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around. Ametlik veebisait: https://tomb.com/ Ostke TOMB kohe!

Tomb (TOMB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tomb (TOMB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 837.51K Koguvaru: $ 306.48M Ringlev varu: $ 306.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 837.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.82 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00200003 Praegune hind: $ 0.00273267 Lisateave Tomb (TOMB) hinna kohta

Tomb (TOMB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tomb (TOMB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOMB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOMB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOMB tokeni tokenoomikat, avastage TOMB tokeni reaalajas hinda!

TOMB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOMB võiks suunduda? Meie TOMB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOMB tokeni hinna ennustust kohe!

