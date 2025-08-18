Rohkem infot TSHARE

Tomb Shares hind (TSHARE)

Loendis mitteolevad

1 TSHARE/USD reaalajas hind:

$19.62
$19.62
-6.60%1D
USD
Tomb Shares (TSHARE) reaalajas hinnagraafik
Tomb Shares (TSHARE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 19.41
$ 19.41
24 h madal
$ 21.85
$ 21.85
24 h kõrge

$ 19.41
$ 19.41

$ 21.85
$ 21.85

$ 24,382
$ 24,382

$ 7.93
$ 7.93

+0.39%

-6.68%

-0.59%

-0.59%

Tomb Shares (TSHARE) reaalajas hind on $19.62. Viimase 24 tunni jooksul TSHARE kaubeldud madalaim $ 19.41 ja kõrgeim $ 21.85 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSHAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24,382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.93.

Lüliajalise tootluse osas on TSHARE muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -6.68% 24 tunni vältel -0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tomb Shares (TSHARE) – turuteave

$ 767.58K
$ 767.58K

--
--

$ 1.29M
$ 1.29M

39.13K
39.13K

65,585.45
65,585.45

Tomb Shares praegune turukapitalisatsioon on $ 767.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TSHARE ringlev varu on 39.13K, mille koguvaru on 65585.45. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.

Tomb Shares (TSHARE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tomb Shares ja USD hinnamuutus $ -1.40600237876411.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tomb Shares ja USD hinnamuutus $ +9.0111854340.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tomb Shares ja USD hinnamuutus $ +18.1136411460.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tomb Shares ja USD hinnamuutus $ +4.535546402013142.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.40600237876411-6.68%
30 päeva$ +9.0111854340+45.93%
60 päeva$ +18.1136411460+92.32%
90 päeva$ +4.535546402013142+30.07%

Mis on Tomb Shares (TSHARE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tomb Shares (TSHARE) allikas

Ametlik veebisait

Tomb Shares hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tomb Shares (TSHARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tomb Shares (TSHARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tomb Shares nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tomb Shares hinna ennustust kohe!

TSHARE kohalike valuutade suhtes

Tomb Shares (TSHARE) tokenoomika

Tomb Shares (TSHARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSHARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tomb Shares (TSHARE) kohta

Kui palju on Tomb Shares (TSHARE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TSHARE hind USD on 19.62 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TSHARE/USD hind?
Praegune hind TSHARE/USD on $ 19.62. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tomb Shares turukapitalisatsioon?
TSHARE turukapitalisatsioon on $ 767.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TSHARE ringlev varu?
TSHARE ringlev varu on 39.13K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSHARE (ATH) hind?
TSHARE saavutab ATH hinna summas 24,382 USD.
Mis oli kõigi aegade TSHARE madalaim (ATL) hind?
TSHARE nägi ATL hinda summas 7.93 USD.
Milline on TSHARE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TSHARE kauplemismaht on -- USD.
Kas TSHARE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TSHARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSHARE hinna ennustust.
