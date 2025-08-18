Mis on Tomb (TOMB)

Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.

Üksuse Tomb (TOMB) allikas Ametlik veebisait

Tomb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tomb (TOMB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tomb (TOMB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tomb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TOMB kohalike valuutade suhtes

Tomb (TOMB) tokenoomika

Tomb (TOMB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOMB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tomb (TOMB) kohta Kui palju on Tomb (TOMB) tänapäeval väärt? Reaalajas TOMB hind USD on 0.00264215 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOMB/USD hind? $ 0.00264215 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TOMB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tomb turukapitalisatsioon? TOMB turukapitalisatsioon on $ 809.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOMB ringlev varu? TOMB ringlev varu on 306.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOMB (ATH) hind? TOMB saavutab ATH hinna summas 17.82 USD . Mis oli kõigi aegade TOMB madalaim (ATL) hind? TOMB nägi ATL hinda summas 0.00200003 USD . Milline on TOMB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOMB kauplemismaht on -- USD . Kas TOMB sel aastal kõrgemale ka suundub? TOMB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOMB hinna ennustust

Tomb (TOMB) Olulised valdkonna uudised