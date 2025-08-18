Mis on TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

Kui palju on TOKPIE (TKP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOKPIE (TKP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOKPIE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TOKPIE (TKP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TKP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOKPIE (TKP) kohta Kui palju on TOKPIE (TKP) tänapäeval väärt? Reaalajas TKP hind USD on 0.943121 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TKP/USD hind? $ 0.943121 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TKP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TOKPIE turukapitalisatsioon? TKP turukapitalisatsioon on $ 74.73M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TKP ringlev varu? TKP ringlev varu on 79.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TKP (ATH) hind? TKP saavutab ATH hinna summas 1.045 USD . Mis oli kõigi aegade TKP madalaim (ATL) hind? TKP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TKP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TKP kauplemismaht on -- USD . Kas TKP sel aastal kõrgemale ka suundub? TKP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TKP hinna ennustust

