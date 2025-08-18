Rohkem infot TKP

TOKPIE hind (TKP)

1 TKP/USD reaalajas hind:

$0.942466
$0.942466$0.942466
-3.10%1D
TOKPIE (TKP) reaalajas hinnagraafik
TOKPIE (TKP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.937842
$ 0.937842$ 0.937842
24 h madal
$ 0.997501
$ 0.997501$ 0.997501
24 h kõrge

$ 0.937842
$ 0.937842$ 0.937842

$ 0.997501
$ 0.997501$ 0.997501

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-3.03%

-0.27%

-0.27%

TOKPIE (TKP) reaalajas hind on $0.943121. Viimase 24 tunni jooksul TKP kaubeldud madalaim $ 0.937842 ja kõrgeim $ 0.997501 näitab aktiivset turu volatiivsust. TKPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TKP muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -3.03% 24 tunni vältel -0.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOKPIE (TKP) – turuteave

$ 74.73M
$ 74.73M$ 74.73M

--
----

$ 94.25M
$ 94.25M$ 94.25M

79.29M
79.29M 79.29M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

TOKPIE praegune turukapitalisatsioon on $ 74.73M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TKP ringlev varu on 79.29M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.25M.

TOKPIE (TKP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TOKPIE ja USD hinnamuutus $ -0.0295280479138848.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TOKPIE ja USD hinnamuutus $ +0.1988437648.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TOKPIE ja USD hinnamuutus $ +0.6883020606.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TOKPIE ja USD hinnamuutus $ +0.388067862024863.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0295280479138848-3.03%
30 päeva$ +0.1988437648+21.08%
60 päeva$ +0.6883020606+72.98%
90 päeva$ +0.388067862024863+69.92%

Mis on TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TOKPIE (TKP) allikas

Ametlik veebisait

TOKPIE hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOKPIE (TKP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOKPIE (TKP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOKPIE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOKPIE hinna ennustust kohe!

TKP kohalike valuutade suhtes

TOKPIE (TKP) tokenoomika

TOKPIE (TKP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TKP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOKPIE (TKP) kohta

Kui palju on TOKPIE (TKP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TKP hind USD on 0.943121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TKP/USD hind?
Praegune hind TKP/USD on $ 0.943121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOKPIE turukapitalisatsioon?
TKP turukapitalisatsioon on $ 74.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TKP ringlev varu?
TKP ringlev varu on 79.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TKP (ATH) hind?
TKP saavutab ATH hinna summas 1.045 USD.
Mis oli kõigi aegade TKP madalaim (ATL) hind?
TKP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TKP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TKP kauplemismaht on -- USD.
Kas TKP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TKP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TKP hinna ennustust.
